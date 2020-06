Der 33-Jährige sei mit seinem Auto samt Anhänger mit teilweise 160 Kilometern pro Stunde über die Autobahn in Richtung München gefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nachdem der Mann am Mittwochmittag kurz vor Weyarn im Landkreis Miesbach eine Zivilstreife überholt hatte, nahmen die Polizisten die Verfolgung auf.