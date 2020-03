"Bei guter Gesundheit" Boris Johnson mit Corona infiziert: Queen traf ihn zuletzt am 11. März

Queen Elizabeth II. (93) ist nach wie vor "bei guter Gesundheit". Nachdem der britische Premierminister Boris Johnson (55) am Freitag öffentlich gemacht hatte, ebenfalls an Covid-19 erkrankt zu sein, ließ der Buckingham Palast laut der britischen "Daily Mail" in einem Statement verlauten, dass die Monarchin den Politiker zuletzt am 11. März gesehen hätte und es ihr gut gehe. Zudem befolge sie "alle angemessenen Ratschläge hinsichtlich ihres Wohlergehens".