Bei "Global Gladiators" Lucas Cordalis: "Papa durfte sein Ding machen"

Was haben Sie während der Dreharbeiten am meisten vermisst?

Cordalis: Natürlich habe ich besonders meine Familie und meine Tochter vermisst. Aber auch eine richtige Dusche hat mir gefehlt, denn wir hatten zu acht immer nur eine begrenzte Anzahl an Litern zur Verfügung. Duschen war ein Oberluxus, man ist nur von einem Tropfen zum anderen gesprungen. Die Jungs und Mädels haben zwischenzeitlich schon ordentlich gemieft...

Die Challenges waren bereits im vergangenen Jahr ziemlich hart. Ohne zu viel zu verraten: Was war die größte Tortur?

Cordalis: Es waren wieder sehr krasse Challenges dabei. Am schlimmsten empfand ich die Nacht im Dschungel, in der ich kein Auge zugetan habe, und die Aufgabe am nächsten Tag, die mir sehr viel abverlangt hat.

Sind Sie während den Dreharbeiten an Ihre Grenzen gekommen?

Cordalis: Ein klares Ja! Das war eine irre Herausforderung, wir sind körperlich wie auch psychisch an unsere Grenzen gestoßen und ich musste auf alles zurückgreifen, was ich im Laufe der Jahre gelernt habe. Dazu gehörte auch, manchmal Dinge herunterschlucken, die mich genervt haben, um nicht zu explodieren, denn ich weiß ja: In der Ruhe liegt die Kraft, das war einer meiner Leitsprüche. Ich wusste von Anfang an: Der Tunnel ist lang, vier Wochen sind eine verdammt lange Zeit und es war sehr wichtig, sein Pulver nicht gleich auf einmal zu verschießen.

Gab es Momente, in denen Sie alles hinschmeißen wollten?

Cordalis: Es gab sicherlich Momente, in denen ich sehr enttäuscht war - zum Beispiel, wenn unser Team nicht funktioniert hat. Aber alles hinschmeißen wollte ich nie. Ich habe immer versucht, das große Ganze im Blick zu behalten. Und natürlich hat die Sendung trotz aller Strapazen unglaublich viel Spaß gemacht. Meine Mitreisenden waren ja nicht nur stressig, sondern es waren megainteressante Charaktere und ganz liebe Menschen dabei.