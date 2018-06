Bei Gartenparty im Palast Queen Cool: So geht Lässigkeit mit 92 Jahren

Zu ihren Gartenfesten lädt die Queen jährlich gut 30.000 Menschen ein, die sich für den guten Zweck engagieren, um ihnen für ihre Arbeit zu danken. Insgesamt finden jeden Sommer vier solcher Feierlichkeiten statt, drei davon im Buckingham Palast in London, eine in der Holyroodhouse-Residenz in Edinburgh. Bei einer Gartenparty werden laut der dem britischen Königshaus etwa 27.000 Tassen Tee, 20.000 Sandwiches und 20.000 Stück Kuchen serviert.