Die Polizei verteidigt ihr Vorgehen

Die Polizei nahm nun die Verfolgung auf. "Wenn Beamte gerufen werden, ist das in so einer Situation selbstverständlich", sagt ein Polizeisprecher. Zwei Zivilpersonen hielten Mani D. fest und drückten ihn mit dem Gesicht nach unten zu Boden. Ein Polizist kam hinzu. "Er drückte sofort sein Knie gegen meinen Hals", sagt Mani D. Stimmt nicht, kontert die Polizei. Dieser Moment verlief laut den Beamten ganz anders. Mani D. habe einem Polizisten so fest ins Gesicht geschlagen, dass der nun dienstunfähig sei. "Ich habe niemanden geschlagen", sagt Mani D., "als ich am Boden lag und um Luft kämpfte, kann es sein, dass ich um mich geschlagen habe. Ich hatte Angst um mein Leben."