Bei Elton Johns Oscar-Party Steinzeit-Look: Wie sieht Heidi Klum denn aus?

Um die Taille war ein breites schwarzes Band gelegt und darüber deutete ein spaciger Silbergürtel mit Lametta-artigen Fransen die schmale Figur seiner Trägerin an. Eine schwarze Kastenclutch, mit funkelnden Steinchen, verzierte Riemchen-Heels und Silberschmuck an Fingern und Handgelenken komplettierten den Look. Beim Make-up setzte Heidi Klum vor allem auf dicken, schwarzen Kajal, die Lippen und Nägel waren in Nude-Tönen gehalten. Ihr langes blondes Haar war offen und natürlich frisiert.