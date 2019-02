Bei Elton Johns Oscar-Party Heidi Klum mit ihrem Tom und neuem Pony auf dem roten Teppich

Ein modisches Trend-Element gab es an ihrem Look aber auch zu bestaunen, denn Klum trägt jetzt Pony und zwar in der Variante Wispy Fringe. Neben dem Verlobungsring, den Kaulitz ihr an Weihnachten an den Finger steckte, setzte sie bei den Accessoires auf funkelnde Ohrringe. Ebenfalls glitzernde Riemchen-Sandaletten komplettierten das Outfit. Beim Make-up hielt sie sich zurück; Mascara und nudefarbener Lipgloss passten zum natürlichen Style des offenen Haares.