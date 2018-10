Dortmund - Verflixtes Konfetti! Vor Millionen TV-Zuschauern ist Sänger Thomas Anders (55) am Samstagabend ausgerutscht. Beim Duett "Sie sagte doch sie liebt mich" mit Florian Silbereisen (37) beim "Schlagerboom" in der Dortmunder Westfalenhalle kam Anders rückwärts ins Stolpern und fiel auf den Boden. "Konfetti auf Plastik ist wie Schmierseife. Du hast wirklich überhaupt keine Chance", sagte Anders später in einem Facebook-Video.