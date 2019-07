Es hängt an den Handwerkern: Planmäßig will Dirk Gerrard (44) seine Cocktailbar nahe der Münchner Freiheit Anfang September eröffnen. Gerrard ist aber ein unaufgeregter Mensch und er hat ja schon in seinem kleinen Lokal "Grist and Grain" direkt neben der uneröffneten Cocktailbar viel zu tun. "Cocktailbars funktionieren heute leider nicht mehr ohne Essen. Wenn’s nicht wenigstens Fingerfood gibt, kommen die Leute erst um 22 Uhr und gehen um halb eins weiter zum Feiern", sagt Gerrard.