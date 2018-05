Bei der amfAR Gala in Cannes "Verliebt wie Teenager!" So hat Anna Hiltrop Heidi und Tom erlebt

Pierce Brosnan versteigert selbstgemaltes Bild

Insgesamt sei es "ein wirklich toller Abend, mit tollen Persönlichkeiten gewesen und es wurde sehr viel Geld eingenommen." Besonders beeindruckt habe sie vor allem Ex-Bond-Darsteller Pierce Brosnan (65), der ein selbst gemaltes Bild für 1,3 Millionen Euro versteigerte. Auch die Fashion-Show von Carine Roitfeld habe sie begeistert. Die Kleider wurden ebenfalls versteigert. Die American Foundation for Aids Research, kurz amfAR, veranstaltet mehrmals im Jahr Benefiz-Galas, um Geld für die Bekämpfung von Aids zu sammeln.

Erfolgreiche Modelkarriere

Für Anna war es ihr erster Auftritt in Cannes. Sie begeisterte in einer Kreation des libanesischen Designers Nicolas Jebran auf dem roten Teppich. Mit gerade mal 24 Jahren ist sie ein international gefragtes Model - und das ganz ohne Heidi Klums Castingshow "Germany's next Topmodel". Im Februar lief Hiltrop auf der Fashion Week in Mailand über den Laufsteg, an der Seite von Stars wie Pamela Anderson posierte sie für den Lambertz-Kalender 2018 und auf Einladung von Karl Lagerfelds Büro reiste sie sogar bereits nach Paris.