Bei den "Invictus Games" 2014 Prinz Harry spricht ehrlich über eine seiner schlechtesten Reden

Er habe ein bestimmtes Zeitfenster gehabt, um seine Rede zu halten, erzählt Prinz Harry weiter. "Wir waren auch schon hinter dem Zeitplan. Also habe ich es überstürzt. Das war wahrscheinlich eine der schlechtesten Reden, die ich jemals gehalten habe." Die "Invictus Games" 2020 werden in Den Haag in den Niederlanden stattfinden.