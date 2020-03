München - Aller Mahnungen und Warnungen zum Trotz gibt es immer noch Menschen, die das Feiern nicht lassen können: So auch eine Gruppe, die sich am Donnerstag unterhalb der Thalkirchner Brücke an der Isar aufhielt, dort trank, Musik hörte und feierte. Das ist derzeit aufgrund der Allgemeinverfügung verboten.