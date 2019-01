Bei Charity-Veranstaltung Herzogin Kate spricht über Eltern-Probleme: "Es ist so schwer"

Als dreifache Mutter weiß Herzogin Kate (37), über was sie spricht: Bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in London diskutierte sie darüber, wie anstrengend Kindererziehung sein kann. Die Ehefrau von Prinz William (36) erklärte laut britischen Medienberichten zum Start des Projekts "FamilyLine", einer Beratungsstelle, die Eltern und Kinder unterstützen soll: "Jeder erlebt den gleichen Kampf. Es ist so schwer."