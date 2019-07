Bei amfAR-Event Heidi Klum und Tom Kaulitz verzaubern Paris

Heidi Klum (46) ist gerade in Paris unterwegs, wo sie unter anderem an "Making The Cut" arbeitet - einer Fashion-Wettbewerbsshow für Amazon Prime Video. Zusammen mit Modeberater Tim Gunn (65) sucht sie darin nach dem nächsten großen Modelabel. Bei einem amfAR-Event in der französischen Hauptstadt war am Sonntag aber nicht Tim Gunn an Klums Seite, sondern ihr Verlobter Tom Kaulitz (29).