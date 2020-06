"Das wäre eine Win-Win-Situation", sagt David, "unsere Gäste könnten im Gegenzug am Kulturstrand indisch essen." Schließlich habe das Restaurant seit Corona einen dramatisch reduzierten Betrieb. Für die Kooperation hatten die beiden Parteien einen Vertrag unterschrieben. Das KVR genehmigte laut David das ganze Konzept und war auch in die Planung eingeweiht. "Am vergangenen Donnerstag erhielt ich eine 36 Seiten lange schriftliche Bestätigung", sagt David – gemeinsam mit dem Hinweis, er solle das Ganze doch bitte noch von der BI absegnen lassen.