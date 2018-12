Ottobrunn - Am Donnerstag in den frühen Morgenstunden gegen 4 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei, nachdem die einen Autodieb in der Stollstraße in Waldperlach entdeckt hatten. Eine Polizeistreife aus Haar entdeckte das gestohlene Fahrzeug, einen Mercedes im Wert von 100.000 Euro, noch auf dem Weg zum Tatort: Es stand zusammen mit einem weiteren Wagen am Waldrand südlich von Siegertsbrunn auf einem unbeleuchteten Parkplatz.