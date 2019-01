Beerdigung am 26. Januar Angela Wepper: Trost und Entsetzen in der Familie

Sie lebte mit einem Damoklesschwert über ihrem Kopf

Angela Wepper war in den frühen Morgenstunden des 11. Januar in einer Klinik in Vogtareuth (Landkreis Rosenheim) gestorben. Am 28. Dezember hatte man sie, angeblich nach einem Sturz in ihrem Haus am Tegernsee, ins Krankenhaus eingeliefert. Dort verschlechterte sich ihr Zustand nach einem Schlaganfall und einer Hirnblutung zusehends.