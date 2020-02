Sturm "Bianca": Einschränkungen im Regionalverkehr

Die Strecken der Werdenfelsbahn sind besonders betroffen, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn in Berlin am Freitag. Es verkehren keine Züge zwischen München und Murnau, München und Kochel, Murnau und Oberammergau und Garmisch-Partenkirchen und Grießen. Zwischen Murnau und Starnberg ist Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Über die aktuelle Betriebslage des bayerischen Regionalverkehrs können Sie sich hier informieren.

Wetter: Am Wochenende wieder freundlicher

Zum Wochenende hin wird das Wetter in Bayern dann wieder etwas milder. Am Samstag steigen die Temperaturen auf 6 bis 14 Grad. Im Alpenvorland wird es den Meteorologen zufolge trocken und etwas sonnig, nördlich der Donau halten sich die Wolken und es gibt Regen. Auch der Sonntag wird in Bayern regnerisch.

München und Bayern: Wettervorhersage für die nächsten Tage

Freitag: Am Morgen ist noch mit starken Windböen zu rechnen. Wolkig mit etwas Sonne und abziehende Schneeregen oder Schneeschauer, Matschglätte möglich. Höchsttemperatur 0 bis 5 Grad.

Samstag: Wechselnd bewölkt mit Sonne und Regenschauern, zu den Alpen hin oft trocken. Höchstwerte von 7 bis 12 Grad.

Sonntag: Wechselnd bewölkt und meist trocken. Maximal 5 bis 9 Grad.

Montag: Neben dichten Wolken auch Auflockerungen mit Sonne und zeitweise Regenschauer möglich. Höchstwerte 7 bis 10 Grad.

