Beeindruckender Auswärtssieg Finalserie gegen Berlin: Bayerns Meisterdiebe

Erster Sieg in Berlin seit November 2017

Der FCBB entschied Spiel zwei mit einem deutlichen Sieg in der Halle seines Erzrivalen für sich. In der Best-of-five-Serie steht es damit 1:1 und die Bayern entwendeten den Berlinern direkt wieder ihren Heimvorteil. Die bayerischen Meisterdiebe. Seit November 2017, als Bayern in der Liga 80:70 in Berlin siegte, hatte kein anderes deutsches Team mehr in der Mercedes-Benz-Arena gewonnen.