München - Exakt vier Wochen musste Thomas Müller warten. Anfang Februar stand der 29-Jährige zuletzt in der Startelf – und das beim 1:3 in Leverkusen, der einzigen Niederlage in neun Pflichtspielen anno 2019. In den nachfolgenden fünf Partien war er einmal gar nicht berücksichtigt worden, wurde drei Mal eingewechselt und fehlte beim 0:0 in der Champions League in Liverpool wegen seiner Rotsperre.