Alles laufe "zufriedenstellend". Nach dem Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt am 22. März steht eine Länderspielpause an, dann könnten die finalen Gespräche mit Flick stattfinden. Der Coach hatte vor dem Augsburg-Spiel betont, dass er in den nächsten "Wochen" von einer Entscheidung über seine Zukunft ausgehe.