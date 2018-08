München war damals noch lange vom Krieg gezeichnet

Die Fotoamateure waren als Besatzungssoldaten oder Touristen in die Stadt gekommen, die bis weit über die fünfziger Jahre hinaus vom Krieg gezeichnet war. Die schwer zerstörte Glyptothek wurde etwa erst 1972 wieder eröffnet. Der immer umstrittene "Schwarze Riese“ an der Münchner Freiheit, das Hertie-Hochhaus, stand damals bereits – und ist inzwischen auch schon wieder weg. Die Schau bietet noch weitere Entdeckungen aus dieser Zeit, in der die Weichen für einen autogerechten Altstadtring, für eine moderne Stadt, aber auch für den Wiederaufbau nach historischen Vorlagen innerhalb der Altstadt gestellt wurden. Neu lernt man etwa das ehemalige Verkehrsministerium in der Arnulfstraße kennen. Seine 72 Meter hohe Kuppel prägte als luftig transparentes Gerippe mit morbidem Charme die Stadtsilhouette bis 1959. Heute steht dort das mit 68 Metern nur wenig niedrigere BR-Hochhaus. Der die Arnulfstraße überspannende Torbogen des neubarocken Tuffsteinbaus wurde sogar erst 1966 abgerissen.