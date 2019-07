Mit "sofortiger Wirkung" hat bereits Venanz Schubert, Offmans Vize im CSU-Ortsverband Bogenhausen-Ost, sein Amt hingeworfen. "Die intrigante Art", mit der Offman "in einem abgekarteten Spiel" ausgebootet worden sei, offenbare einen "so miserablen Zustand der Partei", dass er die CSU nicht weiter vertreten wolle, formuliert Schubert in einem Schreiben an den CSU-Bezirksverband, das der AZ vorliegt.