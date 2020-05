Geht es nach dem 20-Jährigen soll sich dies in der kommenden Saison ändern: "Hoffentlich bekomme ich im nächsten Jahr ein paar Minuten auf dem Feld mit der ersten Mannschaft", erklärt Richards. Trotz der großen Konkurrenz auf seiner Position sei es "an der Zeit, dass ich den Leuten zeige, was ich drauf habe".