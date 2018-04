Kristian Böhnlein: U19 Bundesliga beim HSV

In einer höheren Liga hat der einstige HSV-Youngster allerdings seit seinen 45 Einsätzen für die U19 der Hamburger in der Bundesliga Nord/Nordost nicht mehr absolviert. Für Trainer Daniel Bierofka und Sportchef Günther Gorenzel scheint Böhnlein zu den Kandidaten zu zählen, die im Falle eines Verbleibs in der Regionalliga kommen, denen man aber auch den Sprung in die Dritte Liga zutraut. In der laufenden Saison hat Böhnlein bisher neun Treffer und drei Assists geliefert.