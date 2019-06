Der Tradition gemäß haben nur "Männerleut" an dem Ritt teilgenommen, die Frauen waren für das Fest und für das Schmücken der Pferde mit Papierrosen verantwortlich. Im Sattel ihrer bunt geschmückten Pferde begannen die Gläubigen ihren Bittgang am frühen Morgen des Pfingstmontags an der Pfarrkirche Sankt Veit in Bad Kötzting.