Samstag war aber Gala-Tag. Beim 99:67 in Spiel drei der Halbfinal-Serie (Best of five) vor den Augen von Fußball-Star Arjen Robben und Präsident Uli Hoeneß demontierte der Pokalsieger von Trainer Dejan Radonjic Meister Bamberg im heimischen Audi Dome und ließ den Gästen, die Spiel zwei noch mit 78:65 für sich entschieden hatten, nicht den Hauch einer Chance. "Das war mit das Beste, das wir je von einer Mannschaft hier im Audi Dome gesehen haben", schwärmte Hoeneß laut "SZ". Bayerns Galaristen können nun am Dienstag (19 Uhr) auswärts den berühmten Sack zu- und bereits den Finaleinzug klarmachen.