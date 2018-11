Ein Setting in Amerika nach den großen Vorbildern kam für Kloiber nicht infrage: "zu langweilig" und "nicht true" genug, sagt er. "Das machen schon Tausende und die kommen dann auch aus den USA."

Schon seit zehn Jahren veröffentlicht Kloiber Comics in seinem Verlag Plem Plem Productions. Einmal fragte ihn seine Mutter, warum er nicht mal einen Comic über etwas Bayerisches machen wolle. So wurde Tracht-Man geboren.

Und, weil die Bayern mehr mit Klischees in Verbindung gebracht werden als andere Deutsche und sie umgekehrt oft stolz auf ihre Eigenheiten sind, wurden dem strammen, blonden Super-Bayern mit Bart einige Merkmale in die Wiege gelegt – Tracht, Lederhose oder eben Superbier.

"Mit der Klischeekeule wollte ich aber nicht um mich hauen." Und so ist Tracht-Man wie bei Marvel ein Held mit Stärken und Schwächen. "Ein temperamentvoller Hau-Drauf-Typ. Fliegen kann er nicht, er ist halt ein geerdeter Bayer."

Der Preuße: Wildschweinmonster in Militäruniform

Als solcher verteidigt er mit seinem Gehilfen, einem Ingenieur-Studenten, und seiner Knödelkanone Bayern und die blau-weiße Oktoberfestung vor Bösewichten wie den Preußen. "Der Preuße ist ein Wildschweinmonster in Militäruniform" – der Saupreiß eben.

Ein bisschen Batman fließt aber auch in Tracht-Man ein – auf bayerische Art. So wird der beim Kampf gegen die Guglmänner verletzt. Ihm zu Hilfe eilt kein Geringerer als Ludwig II. selbst.

Denn der hat sich – und jetzt kommt Batman ins Spiel – in einer Tropfsteinhöhle unter dem Schloss versteckt, wo er nur langsam altert. In beinahe kindlicher Freude erzählt Kloiber von seinen Comicstrips. Sein fünfter Tracht-Man-Band spielt in Regensburg. "Da kämpft er gegen einen Wolpertinger" – mehr möchte Kloiber noch nicht verraten.

Schließlich freuen sich inzwischen schon viele Fans auf die neuen Hefte. "Tracht Man ist ein Verkaufsschlager." Es gibt ihn sogar als Action-Figur mit Maßkrug in der Hand.

Vielleicht folgt bald ein Comic über Söders "Bavaria One"

Der 31-Jährige ist Autodidakt, er hat sich das meiste selbst beigebracht. Als er vor zehn Jahren damit anfing, Comics zu zeichnen, fand er zunächst keinen Verlag. Deshalb gründete er kurzerhand einfach seinen eigenen, den Plem Plem Verlag. "Erst hab ich den Namen bereut, aber er hat sich eingeprägt. Das war gut."

Seine Leser, sagt Kloiber, sind vor allem junge Erwachsene mit Comicaffinität. "Nicht die ganz Erfahrenen oder Marvel- und D.C.-Fans."

Jetzt ist Kloiber mit den Folgebänden beschäftigt. Ein Band hat bis zu 28 Seiten, rund drei Monate arbeitet er daran. Humor darf wie bei Stan Lee nie fehlen. Politisch wird es selten. Wobei: "Ich habe schon überlegt, ob ich das Projekt ,Bavaria One‘ von Söder mal in einem Comic verarbeite. Manche Sachen kann man sich nicht ausdenken."