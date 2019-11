München - Uli Hoeneß nahm die Einladung der Bayern-Basketballer gerne an und kam nach dem 84:80 gegen Alba Berlin in die Mannschaftskabine. Das Team sagte dort: Servus, Mr. President! Und Kapitän Danilo Barthel überreichte Hoeneß den von allen Spielern unterschriebenen Spielball. "Danke, thank you", sagte Hoeneß, der also ein kleines Andenken an das letzte Heimspiel des FCBB, das er in Amt und Würden miterlebt hatte, mit nach Hause nehmen durfte.