Viel Spott für Antrag der Bayernpartei

Abgesehen davon, dass so eine Idee rechtlich jeglicher Grundlage entbehrt, erntet Schropp auf ihrer Facebook-Seite viel Spott für den Antrag, den sie dort selbst abgebildet hat: "A b’soffene Gschicht?" kommentiert ein Nutzer in Anspielung auf die Ibiza-Affäre. "Was ist das für ein peinlicher Brief?", fragt ein anderer.