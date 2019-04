Dingolfing - Zwei junge Männer sind nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Dingolfing verhaftet worden. Sie wurden in verschiedene Gefängnisse gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die beiden sollen am Vortag mehrere Hundert Euro erbeutet haben. Der mutmaßliche Haupttäter soll einen 41 Jahre alten Kunden niedergeschlagen haben, der sich ihm in den Weg stellte.