Der Oberstaatsanwalt habe kein Recht dazu gehabt, der Verteidigung Unsachlichkeit vorzuwerfen, sagte Witting. "Es wäre mir sehr peinlich am 30. Hauptverhandlungstag hier aufzutauchen wie Phönix aus der Asche und über Dinge zu reden, die ich nicht wissen kann." Am Donnerstag erschienen die beiden Staatsanwältinnen zusammen mit Oberstaatsanwältin Christine Müller. Witting spottete, die Behörde könnte einen weiteren Tisch in den Saal stellen und sechs zusätzliche Staatsanwälte daransetzen, um Gleichheit mit der Verteidigerseite herzustellen. Dass die Anklage erneut zu dritt erschien, entlockte Wolbergs den Kommentar: "Jetzt sitzt also ein Anstandswauwau dabei."