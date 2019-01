Die 49-Jährige schilderte Wolbergs als einen Mann, der voll in seiner politischen Funktion aufging und wenig Zeit für die Familie hatte. So sei auch sie diejenige gewesen, die sich um die Finanzen kümmerte. Geld sei ihm schlichtweg nicht wichtig, er sei in der Hinsicht ein "Schlamper" gewesen. Das habe immer wieder auch für Stress und Streit gesorgt. Die Renovierung eines Ferienhauses im Landkreis Straubing-Bogen - dessen Finanzierung im Prozess ebenfalls eine Rolle spielt - habe sie für eine "Schnapsidee" gehalten.