"Leicht sinkende Tendenz" Zahl der Zwangsräumungen in Bayern geht zurück

München - Die Zahl der Zwangsräumungen in Bayern ist in den vergangenen Jahren leicht zurückgegangen. Nach Angaben der Ministerien für Justiz und Soziales räumten Gerichtsvollzieher vor fünf Jahren noch mehr als 6.800 Wohnungen. Zwei Jahre später waren es gut 6.000. Landesweite Zahlen für 2018 gibt es zwar nicht, doch bei einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter größeren Städten bestätigten beispielsweise Nürnberg und Würzburg den Trend. In anderen Orten wie München blieb die Zahl in etwa konstant.