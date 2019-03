Wunsiedel - Nach einem Brand in einem Kellerraum einer Realschule im oberfränkischen Wunsiedel fällt der Unterricht auch am Donnerstag aus. Der Rauchgeruch sei noch immer so stark, dass er sich bei geschlossenen Fenstern schnell unangenehm bemerkbar mache, teilte das Landratsamt am Mittwoch mit. Unterricht sei unter den Umständen nicht möglich. Schüler, die dennoch zur Schule kommen, würden dort betreut, hieß es weiter. Ob der Betrieb am Freitag wieder regulär stattfindet, sollte am Donnerstag entschieden werden.