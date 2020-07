Haben Sie den Plan, trotz Corona eine dritte internationale Säule für den FC Bayern neben China und den USA aufzubauen?

Wir waren gerade dabei, unsere Aktivitäten der vergangenen Jahre zu analysieren und die internationale Strategie neu auszurichten. Dann kam Corona. Jetzt müssen wir einen Schritt zurückgehen. Es ist ja kein Geheimnis, dass der asiatische Raum über China hinaus für uns sehr spannend ist.

Welche Auswirkungen hat die Krise auf den Bereich Merchandising?

Am Anfang war es dramatisch. 13 unserer Stores mussten über sechs Wochen geschlossen bleiben. Das tat extrem weh. Ich muss dem ganzen Merchandising-Team aber ein riesiges Kompliment machen. Wir haben sehr stark auf E-Commerce gesetzt, sind kreativ geworden. Im Megastore in der Allianz Arena haben wir mit Mitarbeitern, die sonst in den Läden arbeiten, ein eigenes Verpack-Team aufgestellt. Von dort aus wurden dann unter anderem unsere FC-Bayern-Schal-Masken verschickt, deren Erlös an die Initiative "WeKickCorona" ging. Durch unterschiedliche Maßnahmen haben wir es geschafft, dass wir die Verluste aus den Läden kompensieren konnten.

Wacker: "Die Liga hat für die gesamte Sportwelt Pionierarbeit geleistet"

Wie wird der geglückte Re-Start der Bundesliga international gesehen?

Ich finde, dass die DFL mit Christian Seifert an der Spitze erstklassige Arbeit geleistet hat. Die Planung und Umsetzung waren herausragend. Aus allen Ländern sind verschiedenste Ligen auf uns zugekommen und haben sich nach dem DFL-Konzept erkundigt, auch die NBA und NFL. Der Re-Start war ein Zeichen in die Welt, dass "Made in Germany" für Qualität steht. Deutschland hat den Lockdown erfolgreich durchgezogen, und die Liga hat für die gesamte Sportwelt Pionierarbeit geleistet.

Vielleicht werden so Stars nach Deutschland gelockt.

Ja, das wäre schön. Sowohl die Qualität der Klubs als auch die Lebensqualität sind bei uns höchst attraktiv. Also, ich persönlich bin sehr froh, in Deutschland beziehungsweise in Bayern zu leben.

Das gilt inzwischen auch für Alphonso Davies. Wie sehen Sie seine Entwicklung?

Wir sind sehr glücklich, einen solchen Spieler bei uns zu haben. Davies ist auf der linken Seite einer der Besten in Europa, seine Entwicklung ist phänomenal. Für uns ist Davies zudem ein wunderbares Aushängeschild in Kanada und den USA. Er hat ja vorher bei den Vancouver Whitecaps in der MLS gespielt. Aber nicht nur dort ist er sehr populär: Davies begeistert Fans auf der ganzen Welt, bei unseren Trikotverkäufen ist er schon unter den Top fünf. Das liegt an seiner sportlichen Performance, er ist ja gerade nicht umsonst zum "Rookie des Jahres" gewählt worden, und an seiner sympathischen, positiven Art. Davies ist ein ganz ausgezeichneter Botschafter des FC Bayern.

Könnte Davies der populärste Spieler des FC Bayern werden?

Ich will keine Vergleiche ziehen. Jede Entscheidung, die bei uns getroffen wird, beruht ausschließlich auf der sportlichen Qualität. Wenn man einen Spieler aus Kanada hat, ist das zwar unter anderem mit Blick auf die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko eine interessante Geschichte, aber das alles entscheidende Kriterium ist die fußballerische Qualität. Und man kann festhalten: Mit Davies hat unsere Scouting-Abteilung einen Volltreffer gelandet.

