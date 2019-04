Frau tot neben Güllegrube aufgefunden Verteidiger beurteilen "Gülle-Mord" als tragischen Unfall

Weibliche Leiche neben Güllegrube gefunden - War es Mord oder eintragischer Unfall?

Dabei unterschlage die Staatsanwaltschaft entlastende Ermittlungsergebnisse, sagen die Rechtsanwälte. "Die Verteidigung geht vielmehr von einem tragischen Unfallgeschehen aus, an dem unser Mandant in keiner Weise beteiligt war." Die Frau sei vermutlich selbst in die Güllegrube gestiegen. Als der Bauer die 51-Jährige leblos fand, habe er sofort den Notarzt gerufen.