Lingen/Ansbach - Die Polizei sucht per Öffentlichkeitsfahndung nach einem seit fast zwei Jahren vermissten 17-Jährigen aus Bayern. Wie die Kriminalpolizei in Ansbach am Freitag mitteilte, gehen die Beamten davon aus, dass der Junge aus dem mittelfränkischen Markt Bibart ohne Zustimmung der Eltern mit dem Zug ins emsländische Lingen zu einer Onlinespielbekanntschaft gefahren war. Einer Aufforderung, zurück nach Hause zu kommen, sei er nicht nachgekommen, obwohl er vom dortigen Jugendamt mit einer Fahrkarte in den Zug gesetzt worden war. Möglicherweise stieg er unterwegs aus dem Zug.