Im oberfränkischen Gefrees (Lkr. Bayreuth) kam ein Lkw auf schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen. In einer Kurve stieß der Anhänger des Lkw gegen einen Pkw. Dieser wurde durch den Aufprall in den Graben geschleudert. Fahrer und Beifahrer verletzten sich leicht. Im Landkreis Kronach schlitterten ein Pkw und ein Lkw in Gräben.