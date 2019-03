Pressath - Wegen Rauschgifthandels ist ein 18-Jähriger aus der Oberpfalz in Untersuchungshaft gekommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung in Pressath (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) seien verschiedene Cannabisprodukte und ein Messer sichergestellt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Ihm werde bewaffneter Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Ob der Mann das Messer bei den mutmaßlichen Drogengeschäften dabei hatte, sei Gegenstand der Ermittlungen. Die genaue Menge der gefundenen Drogen konnte ein Sprecher noch nicht beziffern.