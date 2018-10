Niko Kovac kontert Kritik: "Wir sind gefestigt"

Und diese Mannschaft soll sich nun also in verschiedenen Kommentaren in Teilen gegen ihn stellen? "Die Stimmung in der Kabine ist positiv, die Spieler können alle miteinander", betonte Kovac in der Pressekonferenz am Freitag. Und: "Dass es brodelt, das ist nicht so. Natürlich ist der eine oder andere umzufrieden. Und natürlich will da mancher was reininterpretieren, sich die Körpersprache anschauen und Schlüsse ziehen und so weiter. Wir sind gefestigt."

Kovac findet das Ganze "zum Schmunzeln", wie er selbst es ausdrückte: "Wir wurden hochgejubelt, es wurde darüber gesprochen, dass wir ohne Niederlage durchgehen." Auch die Andeutungen zu den Anschuldigungen von James Rodríguez lassen ihn kalt: "Der Spieler hat mit Sicherheit nicht gesagt, dass wir keine Spielidee haben. Man müsse immer auch sehen, wo das Zitat ende.

Niko Kovac: "Haben uns womöglich einlullen lassen"

Damit nicht genug: Auch den Vorwurf, er trainiere nicht intensiv genug, ließ ihn kalt: "Ich hab' gelesen, wir trainieren zu wenig. Wenn wir dreimal die Woche spielen, können wir auch nicht so viel trainieren." Und die Adressaten seiner Kritik saßen ja vor ihm: "Also Männer - jetzt wird's lustig!"

Für Kavac ist das Ganze jetzt keine Mini.-Krise, sondern allenfalls eine "kleine Phase", die jedes Team erlebe.Und er werde jetzt "nicht alles über den Haufen" werfen. "Wir haben diese Phase jetzt. Vielleicht haben wir gedacht, dass das alles so mir nicht dir nichts von der Leber geht. Wir haben uns womöglich einlullen lassen. Die Spieler können damit umgehen, das haben sie schon oft genug bewiesen."