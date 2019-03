München - Immer mehr Menschen reisen nach Bayern. Zum siebten Mal in Folge stieg die Zahl der Gäste im Freistaat im vergangenen Jahr um fast 5 Prozent auf rund 39 Millionen. Die Übernachtungszahlen legten um 4,6 Prozent auf 98,7 Millionen zu. "Wir haben hier sehr erfreuliche Zuwächse wieder zu verzeichnen in diesem Jahr", sagte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am Montag in München.