Wolfratshausen - Drei Männer sollen im oberbayerischen Wolfratshausen einen abgestellten Streifenwagen angezündet haben. Den Angaben zufolge hatten die Beamten das Fahrzeug in der Nacht zum Sonntag vor einem Lokal geparkt, um in der Wirtschaft einer Vermisstenmeldung nachzugehen. "In dem Lokal wurden sie von drei Männern beschimpft", teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit.