Boateng: "Wichtig, dass wir alle zusammen helfen"

"In Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass wir alle zusammen helfen", sagte Boateng (31): "Wir Fußballer werden ja oft in die Vorbildrolle gedrängt, Vorbilder sind für mich in diesen Tagen aber all die, die durch ihren Einsatz in der schwierigen Situation vorangehen und dafür sorgen, dass das Leben möglichst weitergeht. Wie auch die freiwilligen Helfer bei den Tafeln."