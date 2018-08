Heftiges Tackling gegen David Alaba

Vorausgegangen war ein heftig geführtes Tackling von Danny da Costa. Alaba bekam einen Schlag aufs Knie und musste gestützt vom Platz geleitet werden. In der Schlussphase spielten die Bayern zu zehnt, weil Kovac bereits dreimal gewechselt hatte. "Er hat einen Schlag gegen das Knie bekommen, wir werden das untersuchen. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes", sagte Kovac im ZDF über seinen Außenverteidiger. Wie schlimm es ist, müsse eine Untersuchung beim Arzt zeigen, die entweder noch am Sonntagabend oder am Montagmorgen erfolgen solle.