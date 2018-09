Salihamidzic fordert härteres Durchgreifen

"Man sieht ja, wie hart gegen uns gespielt wird. Das ist nicht gut. Die Schiedsrichter müssen besser durchgreifen. Das ist wichtig, manchmal sind da Sachen, die zu hart und nicht okay sind, die ohne Rücksicht auf die Gesundheit unserer Spieler passieren", meinte der Bosnier in den Katakomben der Mercedes-Benz-Arena und echauffierte sich: "Deswegen müssen wir da aufpassen in diesem Jahr. Das ist in diesem Jahr nicht in Ordnung. Es muss härter durchgegriffen werden."