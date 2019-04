München - Für viele Schüler und Auszubildende in Bayern soll es möglichst schon ab Herbst 365-Euro-Jahrestickets für den öffentlichen Personennahverkehr geben. Konkret geht es um Verkehrsverbünde, in denen es nicht schon derartige Angebote gibt. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag nach einem Spitzentreffen von Staatsregierung, Kommunen und kommunalen Spitzenverbänden in München an. Spätestens im nächsten Jahr solle es aber definitiv soweit sein. In Arbeitsgruppen soll über die konkrete Umsetzung beraten werden. Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) will darüber mit den Verkehrsverbünden sprechen. Söder kündigte an, der Freistaat werde zwei Drittel der Kosten tragen.