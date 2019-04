Priesendorf - Mehrere Waffen hat die Polizei im Fluchtwagen des Mannes entdeckt, den ein Spezialeinsatzkommando (SEK) nach einem Familienstreit am Montag in Oberfranken festgenommen hatte. In dem Auto fanden die Beamten nach Polizeiangaben vom Dienstag bei der Festnahme des 23-Jährigen ein selbstgeschmiedetes Schwert, eine Machete, zwei Messer, eine Schreckschusspistole und ein Luftgewehr. Der junge Mann sei außerdem alkoholisiert gewesen und habe sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden, hieß es. Er sei nun in einem Krankenhaus untergebracht.