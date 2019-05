Ein Zeuge sagte aus, der Kursleiter habe sich zunächst durchaus freiwillig in den Käfig bewegt. Vorher habe er eine Schutzbrille bekommen. Gegen acht weitere Teilnehmer war das Verfahren gegen Zahlung einer Entschädigung an das Opfer von jeweils 1.000 Euro eingestellt worden. Der Prozess wird am 12. Juni mit den Plädoyers fortgesetzt. Dann soll voraussichtlich auch das Urteil gesprochen werden.