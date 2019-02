München - Bei den Bauarbeiten zur zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München sind Arbeiter auf einen bis dahin unbekannten Schacht gestoßen. Daraufhin kam es im Regional- und S-Bahnverkehr zu Beeinträchtigungen. Züge mussten am Mittwoch auf dem Weg zum Hauptbahnhof teilweise vorzeitig am Bahnhof Pasing enden, wie die Bahn mitteilte. Bei einer S-Bahnlinie fielen alle Fahrten aus. Bis einschließlich diesen Donnerstag soll es zu Störungen kommen.